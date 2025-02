Flamengo homenageará centenário de ídolo em duelo do NBB

O Flamengo prestará homenagem a Zenny de Azevedo, o Algodão, em alusão ao centenário de nascimento do ex-jogador. Durante a partida contra o Pato Basquete, nesta sexta-feira (28), a equipe entrará em quadra com um patch especial na barra do uniforme em confronto válido pelo NBB.

Algodão foi um dos principais nomes do basquete brasileiro e pioneiro na história da modalidade no clube. Oscar Schmidt, ex-jogador da seleção brasileira, destacou sua importância: "O Algodão foi uma das pessoas mais importantes da história do nosso basquete, ele era o cara. Conversei muito com ele, uma pessoa incrível. Um dos melhores jogadores da seleção bicampeã mundial, influenciou e muito as gerações subsequentes."

Pedrinho, atleta que mais vezes vestiu a camisa do Flamengo no basquete, também falou sobre o legado do homenageado. "Muito da vontade que eu tinha de jogar e defender o Flamengo era baseado na raça e no amor que o Algodão tinha. Ele realmente representava esse sentimento e passava para nós uma vontade de ganhar pelo nosso time de coração", afirmou.