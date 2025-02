Em casa, Paris de Tiago Splitter conquista a 16ª vitória na Euroliga

Nesta quinta-feira (27), a 27ª rodada da Euroliga de basquete masculino contou com participação brasileira. Na França, o Paris, comandado pelo técnico Tiago Splitter, venceu o Bayern por 93 a 88. Já o Estrela Vermelha, do armador Yago dos Santos que anotou 10 pontos, foi superado pelo Zalgiris Kaunas por 86 a 80.

Vitória de Tiago Splitter

Jogando em casa, na Arena Porte de La Chapelle, Tiago Splitter conduziu o Paris à sua 16ª vitória na Euroliga. A equipe teve um bom primeiro tempo, controlando a vantagem e encerrando a primeira metade em 47 a 38. No retorno, o Bayern cresceu no terceiro quarto e reduziu a diferença para apenas três pontos. No entanto, o Paris reagiu na última parcial e garantiu o triunfo por 93 a 88.

O cestinha da partida foi o norte-americano Carsen Edwards, do Bayern, com 29 pontos, 5 rebotes e 2 assistências. Pelo Paris, T.J. Shorts se destacou ao marcar 27 pontos, além de contribuir com 3 rebotes e 3 assistências. Com a vitória, o time francês ocupa a quarta colocação e enfrenta o Fenerbahçe no próximo confronto, no dia 3.