Flamengo x Pato Basquete - NBB: onde assistir

Na cola do líder Minas Tênis Clube, o Flamengo volta à quadra para mais um compromisso pela temporada regular do NBB. O Rubro-Negro recebe o Pato Basquete no Tijuca Tênis Clube, nesta sexta-feira (28). A partida está marcada para começar às 20h (horário de Brasília) e você poderá assistir ao confronto pelo YouTube da FlaTV e NBB BasquetPass.

A partida também marcará a estreia do novo treinador do Flamengo, Sergio Hernández, o Oveja, treinador medalhista olímpico com a Argentina. Ele terá a difícil missão de substituir Gustavo de Conti, dono de 14 títulos sob o comando do Rubro-Negro. O último deles foi agora em fevereiro, na Copa Super 8.