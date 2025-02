Em jogo do reencontro, Doncic bate recordes e comenta sentimento de nostalgia: "muitas emoções"

"Não consigo nem explicar. Era um jogo diferente. Talvez eu não saiba o que estava fazendo. E estou feliz que acabou, honestamente", contou o craque.

Autor de 27 pontos e 12 rebotes na partida, Lebron James saiu em defesa do novo companheiro ao final da partida: "obviamente há muita emoção".

"Quando você dá tanto a uma franquia, se sacrifica por ela e tem esse tipo de amor é emocional. Eles foram para as finais (da Liga). Ele cresceu de um garoto de 18 ou 19 anos para agora um homem de 25 anos com uma família. E quando você se muda ou eles mudam você, é muito emocional, obviamente. É muito difícil", completou a lenda.

Apesar do destaque da nova dupla de sucesso da organização, cestinha da partida foi Kyrie Irving, do Dallas, quem Luka chama de "Hermano". Com 35 pontos, Irving também comentou o reencontro com o amigo.

"Foi esquisito, mas ao mesmo tempo divertido. Tivemos a chance se sentir que estávamos juntos novamente. Ver a multidão torcer por ele é legal, e foi divertido competir", argumentou o maior pontuador da partida.

Em seis partidas com a camisa do Lakers, Doncic chegou a sua quarta vitória, levando o time de Los Angeles a se estabelecer ainda mais entre os seis primeiros da Conferência Oeste. Hoje, o gigante amarelo e roxo é o quarto, com 35 vitórias em 56 jogos.