Brasília vira nos segundos finais e bate o Pinheiros no NBB

Foi no sufoco, mas o Brasília Basquete arrancou uma importante vitória sobre o Pinheiros pelo NBB. O triunfo da equipe do Distrito Federal desta quarta-feira (26) veio nos segundos finais, quando Anton Cook converteu dois arremessos livres e colocou o time à frente no placar em 72 a 70.

Esta foi a quarta vitória consecutiva do Brasília na competição. A equipe agora soma 18 triunfos e nove derrotas na atual temporada do NBB, ocupando o terceiro lugar da tabela de classificação. Por outro lado, o Pinheiros aparece na oitava colocação, com 13 vitórias e 12 derrotas.