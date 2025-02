LBF confirma segunda edição da Copa LBF no Maranhão

A segunda edição da Copa LBF de basquete feminino está confirmada! Durante evento de lançamento da LBF CAIXA 2025, na última terça-feira (18), a organização anunciou oficialmente a segunda edição, que será sediada em São Luís, no Maranhão. O torneio acontecerá entre os dias 31 de maio e 1º de junho, reunindo as quatro equipes mais bem classificadas do primeiro turno da liga nacional para uma disputa de playoff.

Secretária nacional de Esportes de Alto Desempenho e ex-jogadora com longa história no basquete, Iziane participou do evento de lançamento e mostrou entusiasmo pela escolha de São Luís como sede. "Estamos com uma parceria em fazer a Copa LBF esse ano porque a gente entende que o Maranhão já demonstrou para o Brasil que é um amante nato do basquetebol feminino. Nosso público nos jogos no Sampaio é fascinante e entende que seria uma importante missão levar essa competição para os fãs", disse Liziane.

Campeonato classificatório para a Copa LBF, a A LBF CAIXA 2025 começa no dia 8 de março, com dois jogos: Corinthians x AD Santo André, às 11h, com transmissão da TV Brasil, e Blumenau x ADRM Maringá, às 18h, que será transmitido pela Live BSKT, via streaming.