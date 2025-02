Brasil fecha a 1ª fase da AmeriCup com derrota para o Panamá

Adeus 100%. A seleção brasileira de basquete masculino perdeu a invencibilidade na AmeriCup 2025. Nesta segunda-feira (25), o Brasil foi derrotado pelo Panamá, por 81 a 74, na última rodada da fase de grupos do torneio. Apesar do revés, a seleção permaneceu com a liderança do Grupo B e classificado para a próxima fase.

Para o confronto desta segunda-feira, Aleksandar Petrovic apostou em uma equipe jovem e entrou com o time titular formado por Kevin Crescenzi, Alexey Borges, Gabriel Jau, Georginho de Paula e Nathan Fernandes. Ao longo da partida, Márcio Santos entrou na equipe e terminou sendo o jogador de maior minutagem em quadra do Brasil.