Golden State domina Dallas e ganha a terceira seguida na NBA

O Golden State Warrios chegou a marca de 30 vitórias na temporada regular da NBA. Na noite do último domingo (23), o time da Califórnia derrotou o Dallas Mavericks por 126 a 102 e chegou ao terceiro triunfo seguido. O destaque da partida foi Stephen Curry, que anotou 30 pontos e comandou o ataque do Warriors.

Após um primeiro quarto avassalador, o Golden State Warriors abriu 15 pontos no placar e manteve a vantagem até o intervalo, com Stephen Curry e Jimmy Butler puxando o ataque do time, com ambos tendo 14 pontos cada na primeira metade do jogo. Butler, inclusive, fez sua estreia em São Francisco, após uma série de jogos na estrada. O ala-pivô chegou à franquia após uma troca com o Miami Heat e tem ajudado no bom desempenho recente dos Warriors, com cinco vitórias nas últimas seis partidas.

No segundo tempo, o Warriors conseguiu aumentar a diferença no placar. Destaque para um momento durante o terceiro quarto onde Curry anotou oito pontos seguidos, abrindo caminho para que a equipe da casa chegasse aos 100 pontos antes do período final. Administrando a vantagem no último quarto, o Golden State Warriors garantiu mais um triunfo por mais de 20 pontos: 126 a 102.