Luka Doncic brilha e Lakers quebra tabu contra o Nuggets

O Los Angeles Lakers quebrou a sequência de nove vitórias seguidas do Denver Nuggets na NBA. Em uma grande noite de Luka Doncic, LeBron James e companhia, o time da Califórnia venceu o confronto por 123 a 100. Com o resultado, o Lakers agora está em quarto lugar na classificação da Conferência Oeste, com 34 vitórias e 21 derrotas, com 61,8% de aproveitamento.

A última vitória do Los Angeles Lakers sobre o Denver Nuggets foi há quase três anos, em abril de 2022. Desde então, foram 13 vitórias seguidas para Denver nos confrontos entre os dois times. Mas o tabu foi quebrado, com ajuda de uma grande atuação de Luka Doncic que chegou no time recentemente após uma troca do Dallas Mavericks.

Nos seus primeiros três jogos pelo Lakers, Doncic tinha uma média de 14.7 pontos. Mas ele ultrapasou a marca com menos de 10 minutos em quadra e já tinha um duplo-duplo no intervalo, onde Los Angeles vencia por 63 a 54. Ao longo do segundo tempo, Nuggets até chegou a ensaiar uma reação. Mas o Lakers manteve o domínio dos primeiros quartos e controlou o placar para garantir a vitória por 23 pontos de vantagem.