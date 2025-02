Brasil x Panamá - Eliminatórias da AmeriCup 2025: onde assistir

Na noite da próxima segunda-feira (24), Brasil e Panamá se enfrentam em confronto válido pela última rodada das Eliminatórias da AmeriCup 2025. O duelo das seleções será na Cidade do Panamá, capital do país, e contará com transmissão da ESPN.

Na última sexta-feira (21), a seleção brasileira garantiu sua quinta vitória em cinco jogos pelas Eliminatórias da AmeriCup de basquete masculino, superando o Uruguai, fora de casa, por 70 a 61. Com a classificação antecipada para o torneio continental, o Brasil também assegurou a primeira posição do Grupo B. O grande destaque da partida foi Georginho, que registrou um duplo-duplo ao marcar 20 pontos e captar 11 rebotes.