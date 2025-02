Lebron James e Austin Reaves comandam vitória do Lakers com 72 pontos em conjunto

Afiadíssimos. A dupla Lebron James e Austin Reaves foi a responsável pelo Lakers reencontrar o caminho das vitórias após duas derrotas consecutivas. No triunfo fora de casa sobre o Portland Trail Blazers, por 110 a 102, os dois juntos somaram 72 pontos.

Autor de 40 tentos e 8 rebotes, Lebron era definido como dúvida para o confronto, por problemas no pé esquerda e no tornozelo; assim como Doncic, que não jogou. Disposição do ala aos 40 anos assustou JJ Redick.

"Ele realmente desafia qualquer coisa que seja normal", disse Redick. "E não apenas os feitos físicos e as jogadas. É a mentalidade. Ele é um bilionário, e está jogando na segunda noite de um back-to-back aos 40, depois de 22 anos com todos os recordes e todos os elogios. Ele define o padrão de como você deve lidar com esse jogo".