Georginho e Yago levam Brasil à vitória sobre o Uruguai

Depois do tempo pedido pelo treinador, o Uruguai conseguiu melhorar e fez a diferença cair para oito pontos com a bola de três de Joaquin Rodríguez no estouro do cronômetro. Com 21 a 13 no placar, a seleção brasileira, que rodou nove jogadores ao longo dos dez minutos iniciais, tinha como destaque Georginho com dez pontos e Didi com cinco.

Yago segura Brasil na frente

No segundo quarto, o Uruguai acelerou o ritmo e conseguiu ter vantagem em relação à defesa brasileira em algumas oportunidades. Com boas atuações de Gonzalo Iglesias, Joaquin Rodriguez e Nicola Pomoli, o time da casa chegou a diminuir a diferença para quatro pontos.

Mas quem estava on fire no era Yago. O armador do Brasil chegou a 12 pontos no período e comandou a reação, que fez a equipe voltar a abrir dez pontos na reta final do segundo quarto. Nos últimos segundos, o Uruguai voltou a diminuir a vantagem, mas foi para o intervalo perdendo por 42 a 34.

Reação uruguaia

Na volta do intervalo, a defesa do Uruguai cresceu no jogo, complicando a vida do ataque brasileiro. Com a pontuação baixa, o Brasil viu o adversário encostar em 46 a 44 com dois pontos marcados por Pomoli.