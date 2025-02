Pokey Chatman, técnica da Seleção Feminina, vem ao Brasil

Pokey Chatman vai estar no Brasil em março. Entre os dias 8 e 16 do próximo mês, a treinadora da Seleção Brasileira feminina de basquete para o ciclo de Los Angeles 2028 vai participar de entrevista coletiva, visita a sede da CBB e assistir a jogos da Liga de Basquete Feminino (LBF).

De acordo com a CBB, a vinda de Pokey ao Brasil é mais um passo no planejamento iniciado com a sua chegada. A treinadora poderá assistir atletas que atuam no país, das jovens às mais experientes, assim como se aproximar do contexto do basquete feminino nacional.

Programação de Pokey no Brasil

A coletiva de imprensa acontece no dia 11 de março, na mega loja da Centauro na Avenida Paulista, a partir das 10h (horário de Brasília). Na conversa, Pokey abordará o planejamento até LA 2028, os amistosos do Brasil contra times na WNBA, além da preparação para a AmericupW em junho, no Chile.