Com LaMelo decisivo, Lakers perde segunda consecutiva com Lebron e Doncic

Quem individualmente levou os holofotes da partida foi a dupla LaMelo Ball e Miles Bridges, do Hornets, que juntos somaram 56 pontos. Bridges foi o cestinha, com 29 tentos anotados, além de ter pego 6 rebotes. LaMelo foi o cara da partida, com 27 pontos, 5 rebotes e 6 assistências. Desses pontos, o armador marcou 12 apenas no último período da partida, além de ter distribuído metade de suas assistências nesse recorte. Uma bola de três importante também entrou nessa conta.

O Lakers, que vivia momento espetacular de oito vitórias consecutivas, agora conhece a segunda derrota em sequência. Ainda em período de adaptação, a equipe perdeu dois dos três jogos que fez após a estreia de Luka. Curiosamente, única vitória com Doncic veio na estreia da estrela contra o Utah Jazz. O time de Los Angeles segue em posição confortável na Conferência Oeste, na quinta colocação, com 32 vitórias em 53 jogos.

Já o Hornets chegou a sua terceira vitória nos últimos 11 jogos, afastando um pouco do número negativo do recorte recente. O time ainda é o vice-lanterna da Conferência Leste, e precisaria de uma grande remontada se quisesse chegar no Chicago Bulls, hoje primeiro time em zona de play-in. Até aqui, na temporada regular, foram apenas 14 vitórias em 53 jogos.

As equipes voltam à quadra esta noite, com o Lakers encarando o Portland Trail Blazers fora de casa e o Hornets encarando o Denver Nuggets um pouco mais cedo, também longe de seus domínios.