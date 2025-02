LBF tem evento de abertura em São Paulo e anuncia novidades

Aconteceu nesta terça-feira (18), na Arena Centauro, em São Paulo, o evento de lançamento da temporada 2025 da Liga de Basquete Feminino, a LBF. Evento contou com representantes de todos os 11 times inscritos na competição, além de dirigentes e patrocinadores.

Com início marcado para dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, a liga terá o mesmo sistema da temporada passada, com as equipes se enfrentando em turno e returno e as oito melhores avançando para as Playoffs. A temporada será 100% transmitida pelos parceiros de mídia oficiais da LBF: TV Brasil (TV aberta), ESPN (TV fechada) e via streaming através com UOL, GE/EPTV, Imirante.com e Live Basketball BR.

Uma interessante novidade é a implementação do Troféu Simone Lima, que premiará melhor jogadora da partida e homenageia ex-capitã do Santo André, autora da primeira cesta da história da competição e também a primeira a levantar o troféu de campeã. Simone faleceu em 2023, aos 44 anos.