Ricardo Fischer passa por cirurgia de hérnia de disco lombar

O armador Ricardo Fischer, do São Paulo, passou por uma cirurgia na noite de segunda-feira (17), no Hospital São Luiz, na capital paulista, para corrigir a hérnia de disco lombar. Em nota divulgada nas redes sociais, o clube afirmou que o atleta já recebeu alta e nos próximos dias vai começar o processo de reabilitação.

O último jogo que Ricardo Fischer fez pelo São Paulo no NBB antes da cirurgia foi no dia 29 de janeiro, no ginásio do Morumbi. Derrota para o São José Basquete por 89 a 80. O armador Jogou pouco mais de 17 minutos, marcando seis pontos e dando uma assistência. Depois dessa partida, o Tricolor entrou em quadra mais três vezes pelo nacional. Mais duas derrotas, para Corinthians e Pinheiros, e vitória sobre o Unifacisa. Jogou, ainda, pela Copa Super 8 quando foi superado pelo Minas.