Jogadores dividem opiniões sobre formato do All-Star Game: "para ser honesto, eu não gostei nada disso"

Para esta temporada, a NBA resolveu inovar no formato do tradicional NBA All-Star Game. Antes, era feito em formato onde as duas conferências, oeste e leste, se enfrentavam em jogo único. Dessa vez, a escolha foi por um pequeno torneio de quatro equipes, com semifinais e final, onde o vencedor fosse o primeiro a chegar a marca de 40 pontos anotados.

Ao todo, eram três times escolhidos por ex-jogadores e comentaristas icônicos da liga, além de uma equipe formada por Rookies, que conquistaram a vaga no último sábado (15). Os vencedores foram os comandados pela lenda Shaquille O'Neal e liderados pelo MVP Stephen Curry.

Apesar da inovação, o que chamou a atenção sobre o torneio foram as reações e opiniões mistas dos atletas em relação ao formato. O astro Trae Young, por exemplo, desaprovou.