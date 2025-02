Brasil treina antes de janela das Eliminatórias da AmeriCup

A Seleção Brasileira de basquete está no Uruguai para a última janela das Eliminatórias da Americup. Nesta terça-feira (18), a equipe comandada por Aleksandar Petrovic fez seu primeiro treino em Montevidéu e no dia 20 viaja rumo a Paysandú, no interior do país. Lá, vai encarar os donos da casa. Classificado, o Brasil também joga contra o Panamá nesta janela.

"Vencer jogos dentro de casa é mais fácil. Você tem torcida, ambiente, tudo funciona. Agora, são nesses jogos, fora de casa, com torcedor contra, pressão, etc, que você cresce como equipe e jogador. Queremos ganhar essas partidas da última janela com a defesa", disse Aleksandar Petrovic, técnico do Brasil.

O primeiro compromisso está marcado para a sexta-feira (21), em Paysandú, no Uruguai, às 20h10 (horário de Brasília). Em seguida, na segunda-feira, às 22h40, o Brasil fecha as Eliminatórias na Cidade do Panamá. Os dois jogos terão transmissão ao vivo pela ESPN.