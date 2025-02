Stephen Curry é MVP, vence mais uma edição e chega 200 pontos em All-Stars

Os jogos

Em partidas mais disputadas do que convencional, com direito a 125 mil dólares de premiação para cada vencedor, o formato novo permitiu que tivéssemos não um, mas três jogos na noite. Primeiro, Charles Barkley e Kenny Smith estrearam a competição em partida que contou com grande atuação de Shai Gilgeous-Alexander, armador do líder da Conferência Oeste, Oklahoma City Thunder, com 12 pontos. Como regulamento previa que avançasse equipe que primeiro chegasse a 40 pontos, Shai levou o time de Barkley à final vencendo por 41 a 32.

Na segunda semifinal, o time de Shaq enfrentou o time de calouros da liga - e não teve vida fácil. Confronto foi marcado por grande equilíbrio até a reta final, quando Lillard e Curry decidiram e o time dos veteranos venceu por 42 a 35.

Final foi a partida menos equilibrada, já que o time de Dame e Stephen abriu 11 a 0 logo no início. A partir dali, tivemos uma partida digna de All-Star, com direito a bola de três do meio da quadra marcado por Curry. Com 12 pontos do craque do Golden State Warriors e 15 de Jayson Tatum, o time de Shaquille O'Neal venceu o de Charles Barkley por 41 a 25, ficando com o título.