Georginho anota triplo-duplo e Franca vence por três dígitos

Exibição de gala do Sesi Franca nesta tarde de NBB. No Ginásio Lineu de Moura, a Arena Farma Conde, em São José dos Campos, o time comandado por Helinho Garcia atropelou os donos da casa, com direito a três dígitos no placar e quase 40 pontos de diferença - 105 a 68.

Grande destaque da noite foi Georginho, que com 13 pontos, 12 rebotes e 10 assistências, anotou o 15º triplo-duplo da carreira, guiando a equipe francana para mais uma vitória. Apesar de desempenho marcante do armador, cestinha foi o também jogador da seleção brasileira Lucas Dias, que anotou 21 tentos.

O Franca agora sobe novamente para a quarta colocação da tabela da primeira fase, com 14 vitórias em 23 jogos. Com três partidas a menos que o Brasília, equipe também se encontra a três vitórias de distância do time da capital. Já o São José caiu para 12ª, chegando a 13 derrotas.