Botafogo aproveita apagão do Pato e volta a vencer no NBB

Apagão do Pato

No último quarto, um verdadeiro apagão do lado do Pato Basquete. O time marcou seu primeiro ponto faltando menos de cinco minutos para o fim do jogo, com lance livre convertido por Cauê, enquanto o Botafogo marcou 11 pontos e já tinha 80 a 70 no placar. Assim, mesmo voltando a pontuar, o time paranaense não conseguiu recuperar liderança no marcador e perdeu por 91 a 76, com apenas sete pontos registrados nos últimos 10 minutos de jogo, contra 22 dos cariocas.

Pecos, do Botafogo, fez duplo-duplo, com 19 pontos e 12 assistências, além de ter anotados 4 rebotes, mas os cestinhas da partida foram os companheiros Fred Thomas e Queirós com 24 pontos cada um. Pelo lado do Pato, Barnes foi o melhor em quadra com 16 pontos anotados e 4 assistências.

Com a virada sobre o Pato Basquete, o Botafogo encerrou uma sequência de seis jogos com derrota. A última vitória dos cariocas foi ainda em 2024, contra o Mogi por 97 a 85 pela 12ª rodada do segundo turno.