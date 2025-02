Stephon Castle brilha e "Team-C" vence NBA Rising Stars

Começou o NBA All-Star. Além do tradicional Jogo das Celebridades, foi disputado nesta madrugada (15) o Rising Stars, um torneio novatos, com quatro equipes, que decidiu a última equipe com vaga no novo formato do All-Star Game. Melhor para o "Time C", comandado por Chris Mullin, que venceu final contra time da G-League e se classificou para a brincadeira de amanhã.

Foram 28 jogadores, novatos ou que estivessem no segundo ano na liga, que se dividiram em quatro equipes de 7 atletas cada. Dessas quatro equipes, uma era destinada aos melhores jogadores da G-League, liga da desenvolvimento da NBA. As quatro equipes se enfrentaram em semifinais onde o vencedor era o time que chegasse a 40 pontos primeiro, e em uma final onde o campeão era o primeiro time com 25 pontos.

Na primeira semifinal, time que contava com as primeiras escolhas do draf, Zaccharie Risacher e Alex Sarr, acabou sendo derrotado pelo time comandado pelo treinador Chris Mullin, com grande atuação de Keyonte George. Na outra chave, em confronto mais equilibrado, os escolhidos da G-League levaram a melhor contra time de Mitch Richmond, muito graças a Leonard Miller e Bryce McGowens.