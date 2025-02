Kamilla Cardoso tem atuação importante em vitória do Shanghai

Mais uma boa atuação de Kamilla Cardoso na liga da China. Hoje (15), em partida válida pela primeira fase da WCBA, o Shanghai Swordfish venceu o Hebei por 92 a 81, jogando em casa. A pivô brasileira teve mais uma participação crucial na vitória do time chinês, que segue oscilando mas conquistou vitória importante.

Kamilla esteve em quadra por 28 minutos, onde anotou 15 pontos, além de distribuir 3 assistências. A brasileira ainda contribuiu com 7 rebotes, além de dois tocos defensivos.

Ela vive momento ímpar no basquete chinês. Constantemente as estatísticas da pivô apontam duplos-duplos, com pontuações relevantes e uma quantidade alta de rebotes.