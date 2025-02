Flamengo derrota Unifacisa e cola na liderança do Minas no NBB

Neste sábado (15), Flamengo e Unifacisa se enfrentaram pela 18ª rodada do segundo turno do Novo Basquete Brasil (NBB). Jogando diante de sua torcida, o time carioca confirmou seu favoritismo e venceu por 85 a 70. Alexey, foi o cestinha da partida, com 27 pontos, 8 rebotes e 8 assistências pelo time vencedor.

O 18º triunfo mantém o Flamengo na cola do Minas Tênis Clube, que venceu o Pinheiros por 70 a 59, na tabela do NBB. A equipe tem um aproveitamento de 89% e ocupa a segunda colocação, atrás do Minas Tênis Clube por uma diferença de uma rodada (19 vitórias e 4 derrotas).

Apesar do Flamengo ser o favorito, o Unifacisa iniciou a partida com um ótimo aproveitamento nas bolas de três pontos, conseguindo assumir a liderança no placar. O time paraibano marcou 15 dos 22 pontos do primeiro quarto com arremessos de longa distância. No segundo quarto, o jogo ficou mais equilibrado, com as equipes trocando pontos, mas o Unifacisa ainda manteve uma leve vantagem. A virada aconteceu na metade do período, quando Fernando Pereira fez ajustes na marcação, permitindo ao Flamengo tomar a frente no placar e fechar o primeiro tempo com 47 a 41.