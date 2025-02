Em casa, Minas supera Pinheiros e volta a vencer no NBB

Com uma atuação destacada de Danilo Fuzaro, o Minas derrotou o Pinheiros em Belo Horizonte, pelo Novo Basquete Brasil (NBB). Neste sábado (15), a equipe mineira venceu o time paulista por 70 a 59 e voltou a conquistar a vitória, após a derrota para o Corinthians, na rodada anterior, também em casa.

Com show de Fuzaro, o time mineiro venceu o Pinheiros em casa e assumiu a liderança do NBB. O ala anotou 24 pontos, sendo o cestinha da partida, além de registrar o maior número de assistências, com cinco, e pegar cinco rebotes. Com o resultado, o Minas segue com o melhor aproveitamento do torneio, somando 40 pontos em 22 jogos disputados. Já o Pinheiros, que acumula a terceira derrota consecutiva, segue instável na temporada, com 36 pontos em 23 jogos, ocupando a sétima posição.

A partida

Com grande destaque no início da partida, Danilo Fuzaro comandou o Minas, que logo impôs sua superioridade como mandante. O ala se destacou desde os primeiros minutos e ajudou a equipe a vencer o primeiro quarto por 19 a 13, anotando oito pontos. No segundo período, o Pinheiros reagiu, aproveitando bem os arremessos de três pontos. Com boas atuações de Sloan e Pacheco, a equipe paulista dominou a parcial, vencendo por 21 a 13 e assumindo a liderança no placar acumulado, com 34 a 32.