Huertas comanda Tenerife em virada e vai à semi na Copa do Rei

O brasileiro Marcelinho Huertas comandou a virada do Tenerife sobre o poderoso Barcelona e ajudou a colocar o time nas semifinais da Copa do Rei de basquete masculino. Ele foi o cestinha da partida desta quinta-feira (13), válida pelas quartas de final, marcando 22 pontos. Mais do que isso, anotou 12 somente no último quarto do jogo, momento em que a equipe assumiu o comando do placar.

A lista de feitos não parou por aí. Com 41 anos, oito meses e 19 dias de idade, tornou-se, nesta partida, o jogador mais veterano da história da Copa do Rey, entrou para a lista dos dez maiores pontuadores do torneio e foi apenas o terceiro da história da competição a cravar um 20/6/6.