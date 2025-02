Gui Santos tem atuação discreta, mas Warriors vence Rockets com show de outro ala

Outro que caiu nas graças de Jimmy foi o treinador Steve Kerr. Ele ressaltou que Butler era o pontuador que tanto precisavam para dar suporte ao astro da equipe, Stephen Curry, que ontem foi o cestinha com 27 pontos.

"Ele é um jogador de basquete completo, metódico, que controla o tempo todo, joga no seu próprio ritmo, vê o jogo e depois pode chegar à linha de arremesso com frequência. Grande finalizador, não no sentido tradicional em que ele vai ser Kevin Durant, mas é mais um jogador completo. Ele vai chegar à linha, fazer o passe certo, dar a outra pessoa uma visão aberta, fazer uma abordagem defensiva, pegar um rebote. Ele é um jogador fantástico."

Resultado na tabela

A vitória faz o Warriors abrir dois jogos de vantagem para o Phoenix Suns, primeiro fora da zona de Play-In da Conferência. Hoje, o time de São Francisco tem um saldo positivo na relação vitórias e derrotas, saindo vitorioso pela 28ª oportunidade, enquanto foi derrotado 27 vezes.

Curiosamente, o time de Gui Santos, Curry, Butler e companhia encara uma sequência contra o 9º e o 8º colocado da mesma Conferência. No dia 22 encara o Sacramento Kings, em Sacramento, e no dia seguinte recebe o Dallas Mavericks, único time que venceu o Warriors de Butler até aqui.