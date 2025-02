Franca, Brasília e Vasco vencem pelo NBB 2024/2025

Três partidas movimentaram a noite desta sexta-feira (14) pelo NBB 2024/2025. Atual campeão do torneio, o Sesi Franca arrancou um vitória fora de casa contra o Mogi, por 91 a 81. Por sua vez, o Brasília Basquete derrotou o União Corinthians por 95 a 71 e somou pontos importantes para se manter na 3ª colocação da tabela de classificação. Por fim, o Vasco encerou a sequência de duas derrotas consecutivas e triunfou sobre o Pato Basquete por 98 a 86.

As partidas

Lucas Dias foi o grande destaque da vitória do Sesi Franca nesta sexta-feira. O ala-pivô da seleção brasileira anotou 25 pontos, com 80.06% de eficiência nos arremessos, além de pegar cinco rebotes para liderar a equipe paulista. Com o resultado positivo, o Franca aparece no 4º lugar nesta temporada regular do NBB, com 13 triunfos e nove reveses.

Já Pedro Mendonça brilhou pelo Brasília Basquete, sendo fundamental para a vitória da equipe do Distrito Federal. O ala esteve perto de completar um triplo-duplo, registrando 13 pontos, 11 rebotes e nove assistências. Ao lado dele, Lucas Raphael anotou 25 pontos, cinco rebotes e três assistências para comandar osetor ofensivo do time. Com isso, o Brasília segue no 3º lugar, tendo 17 vitórias e nove derrotas.