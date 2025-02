Sem Gustavinho, Flamengo vence Fortaleza pelo NBB

O novo treinador não comandou a equipe no duelo contra o Fortaleza. Mesmo assim, o Flamengo reagiu bem e controlou bem a partida, principlamente a partir da segunda etapa. Ruan foi o maior destaque ofensivo do Rubro-Negro, registrando 14 pontos e cinco rebotes. Por outro lado, Demetrio, do Fortaleza, terminou como cestinha do jogo com 17 pontos e oito rebotes.

Mais NBB

Outras duas partidas movimentaram a rodada do NBB nesta noite de quarta-feira. Atual líder da temporada regular, o Minas Tênis Clube perdeu em casa para o Corinthians pelo placar de 72 a 63. Cauê foi o grande destaque do triunfo do Timão, registrando um duplo-duplo de 15 pontos e 13 rebotes. Por sua vez, o Paulistano venceu em casa o São José por 93 a 78. Crescenzi comandou o ataque dos mandantes e terminou como cestinha da partida com 24 pontos.

Classificação

Com o resultado positivo, o Flamengo colou no líder Minas. A equipe carioca agora soma 16 vitórias e cinco derrotas, ocupando a segunda colocação do NBB. Já o Minas conheceu a sua quarta derrota, mas permanece na liderança da competição com 18 triunfos.