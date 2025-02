São Paulo evita décima derrota consecutiva e vence Unifacisa

Destaques da partida foram Bresolin e Paulo Lourenço, do São Paulo, que anotaram 17 pontos cada. Paulo ainda saiu de quadra com um duplo-duplo, após também pegar 12 rebotes. Melhor da Unifacisa foi Augusto, que tentou levar time para uma virada com 14 pontos, 4 rebotes e 2 assistências.

Agenda

O São Paulo só volta a jogar agora no dia 4 de março, quando encara o Fortaleza Basquete Cearense em casa, no mesmo ginásio. Já a Unifacisa joga no sábado (15) fora de casa contra o Flamengo, campeão do Copa Super 8 que recém demitiu Gustavinho Conti.

Ainda hoje o Minas Tênis Clube encara o Corinthians, às 19h, enquanto o Paulistano recebe o São José, em duelo paulista que começa às 19h30. A partida que fecha a noite acontece entre Flamengo e Fortaleza, com início marcado para 20h.