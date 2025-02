Em partida de quase 300 pontos, Knicks vencem Hawks pela NBA

A partida

Jogando em casa, Madison Square Garden, o New York Knicks teve um começo de jogo fulminante. A equipe ditou o ritmo do jogo nos dois primeiros quartos, chegando a abrir 18 pontos de vantagem no segundo período, em 66 a 48. Os Hawks reagiram ainda antes do intervalo e diminuíram a diferença para 68 a 60.

Mesmo com a reação dos visitantes, os Knicks voltaram a controlar a partida e sempre mantiveram uma diferença confortável no placar durante os dois últimos quartos. A equipe da casa encaminhava para uma vitória tranquila no tempo regulamentar, tendo seis pontos de vantagem com apenas 10 segundos no relógio.

No entanto, uma bola tripla de Georges Niang e uma sequência de erros defensivos na reposição de bola geraram mais três pontos em arremessos livres para os visitantes, que empataram o jogo e levaram para a prorrogação. Embalados, os Hawks chegaram a virar o placar no tempo extra, abrindo 142 a 137. Felizmente, para a torcida local, os Knicks reagiram e viraram no fim com uma bola de meia distância de Jalen Brunson.