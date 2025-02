Após recital, Kyrie Irving ressalta torcida do Mavs em vitória contra o Warriors

Um dos principais adversários do Mavs nesta noite foi o excesso de desfalques. O próprio Anthony Davis, que recém estreou, após fazer 26 pontos e 16 rebotes em sua primeira aparição na nova franquia, acabou ficando de fora por conta de uma lesão. Machucado, o pivô da troca do Luka ficará de fora do NBA All-Star, onde curiosamente acabou substituído por Kyrie, que fará sua nona participação no evento.

Mas não só de Davis foram feitas as ausências do Mavs na noite. Além do astro, time não contou com Dereck Lively, PJ Washington e Daniel Gafford, obrigando Kessler Edwards, de 1,80m, a começar jogando de pivô.

Até Stephen Curry se rendeu com a atuação brilhante de Irving. "É isso que fazem os grandes jogadores", disse o craque, que marcou 25 pontos pelo lado do Warriors. "Eles respondem a todos os tipos de adversidades e mudanças, por mais selvagens que sejam. Especialmente na primeira parte, tivemos algumas falhas de que ele conseguiu tirar proveito. Se ele começa a jogar, é difícil pará-lo".

Oitavo colocado da Conferência Oeste, o Dallas Mavericks volta à quadra hoje (13), contra o Miami Heat, na mesma American Airlines Center.