Minas x Corinthians - NBB 2024/2025: onde assistir ao vivo

Minas e Corinthians se enfrentam em partida válida pela temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB) 2024/2025. O confronto acontece nesta quinta-feira, a partir das 19h (de Brasília), na Arena UniBH, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Além disso, o duelo vai contar com transmissão ao vivo pelo SporTV (canal por assinatura) e NBB BasquetPass (payperview).

Como chegam as equipes

Atual líder da temporada regular, o Minas chega para o confronto com uma sequência de quatro vitórias nos últimos cinco jogos do NBB. A Tempestade soma 39 pontos em 21 um partidas disputadas. Os mineiros querem repetir o resultado do primeiro turno diante do Corinthians para seguir na primeira colocação.

Embalado pelas vitórias nos confrontos locais contra São Paulo e Paulistano, o Corinthians quer seguir escalando na tabela do NBB. Somando aos resultados desses dois jogos, o Timão acumula uma sequência de quatro vitórias nas últimas cinco partidas, assim como a Tempestade. O alvinegro paulista já fez 24 duelos nesta temporada e está com 36 pontos na 7ª posição.