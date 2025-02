Kevin Durant alcança marca de 30 mil pontos na NBA em derrota do Suns

Duas vezes campeão da NBA pelo Golden State Warriors e MVP da liga em 2014, Kevin Durant alcançou mais uma marca expressiva na sua carreira. Nesta madrugada de quarta-feira (12), o astro do Phoenix Suns atingiu a marca de 30 mil pontos na NBA, em derrota para o Memphis Grizzlies por 119 a 112.

Durant estava a 26 pontos da marca e conquistou o feito diante da torcida local, no Footprint Center. Brandon Clarke, do Memphis, cometeu uma falta faltando 1min11s para o fim do terceiro quarto e Kevin Durant fez dois lances livres consecutivos para chegar a 30.000 pontos.

Kevin Durant terminou com 34 pontos, três rebotes e três assistências. O jogador de 35 anos se tornou o 8º jogador na história da NBA a atingir 30 mil pontos. Lenda do Lakers, LeBron James está no topo da lista dos maiores artilheiros de todos os tempos, com mais de 40 mil pontos.