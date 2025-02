Flamengo anuncia demissão de Gustavo de Conti e novo técnico

"Chegar ao Flamengo é realizar um objetivo na minha carreira como treinador", declarou Hernández. "Amo o basquete sul-americano, que me deu os primeiros grandes ídolos, muitos deles brasileiros e, entre eles, vários que jogaram no Flamengo." Além de enaltecer o clube, o treinador ressaltou sua admiração pelo basquete rubro-negro: "Sempre tive consciência da grandeza do Flamengo, afinal, o clube foi a casa de ninguém menos do que Oscar Schmidt".

Veja nota oficial do Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o técnico Gustavo de Conti foi liberado do comando da equipe de basquete. O clube agradece imensamente sua contribuição para a história rubro-negra, ao final de seis anos de dedicação e ótimo trabalho. Na sexta-feira (14), o Flamengo recebe o novo treinador, o argentino Sergio Hernández, 61 anos, mais conhecido como "Oveja". Com uma trajetória vitoriosa e uma filosofia de jogo consolidada, Hernández chega para dar início a um novo ciclo do basquete rubro-negro. Medalhista olímpico, o técnico acumula conquistas e experiência no cenário internacional.

Hernández chega em um momento decisivo da temporada, com o Flamengo disputando a NBB e a BCLA (Champions League Americas). Sua estreia será no dia 28 de fevereiro, contra o Pato Branco, no Rio de Janeiro.

Sobre o estilo de jogo que pretende implementar, Oveja foi enfático: