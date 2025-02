Brasília vence Caxias e se mantém em 3º lugar no NBB

Em rodada única nesta noite de quarta-feira (12) pelo NBB, o Brasília Basquete derrotou o Caxias do Sul Basquete, na Arena BRB Nilson Nelson, por 83 a 77. O resultado positivo dá fôlego para a surpreendente campanha do time do Distrito Federal, que aparece na terceira colocação da temporada regular.

Anton Emanuel Cook foi o principal pontuador do Brasília na partida. O ala estadunidense liderou o setor ofensivo da equipe com 18 pontos, seis rebotes e quatro assistências. Outro destaque do time foi o pivô Anderson Rodrigues, que registrou 16 pontos, 10 rebotes e três assistências.

Pelo lado do Caxias do Sul, Betinho terminou como cestinha da partida, anotando 23 pontos, além de registrar 10 rebotes e cinco assistências. Já Shamell Jermaine teve 21 pontos com 67.7% de eficiência nos arremessos.