Luka Doncic recebe tratamento especial de Lebron James e estreia no Lakers com 14 pontos em 24 minutos

Finalmente chegou a noite da estreia de Luka Doncic com a camisa 77 do Los Angeles Lakers. Depois de sete semanas afastado (desde a época de Dallas Mavericks) para tratar de uma lesão na panturrilha, o esloveno teve 24 minutos de quadra e marcou 14 pontos na vitória de 132 a 114 sobre o Utah Jazz. Cestinha do jogo com 24 pontos, a estrela da franquia, Lebron James, deu tratamento especial ao novo reforço.

Tudo começou antes mesmo da bola ir ao ar. Em áudio captado pela transmissão de TV na roda de jogadores, o craque do Lakers disse a Doncic: "Luka, seja você mesmo, porra! Não se encaixe, eja você mesmo", numa tentativa de deixar o esloveno à vontade. "Para ele dizer algo assim é simplesmente incrível. Isso me deu confiança. Aquele discurso foi de arrepiar. Fiquei feliz de fazer parte disso", afirmou Luka Doncic depois do jogo.

Lebron James foi além. Na hora da entrada dos jogadores do Lakers para a partida, o camisa 23 deixou Doncic ser anunciado por último. "Ele me deixou ter meu momento, então eu realmente aprecio isso. Quero dizer, hoje, ele me emprestou este momento. Mas de agora em diante, ele volta a ser o último", garante. Tudo isso ajudou o esloveno a controlar a ansiedade de jogar pelo Lakers. "Eu estava um pouco nervoso antes. Não me lembro da última vez que fiquei nervoso antes do jogo. Mas quando pisei na quadra, foi divertido. E só estar lá de novo foi incrível."