Curry anota 38 pontos e Warriors vencem Bucks pela NBA

Deu liga? A nova dupla do Golden State Warriors está começando com o pé direito nesta segunda metade de temporada regular da NBA. Após combinarem para 59 pontos na vitória de virada sobre o Chicago Bulls no último jogo, Stephen Curry e Jimmy Butler brilharam mais uma vez e comandaram os Warriors ao triunfo fora de casa em cima do Milwaukee Bucks por 115 a 111 nesta segunda-feira (11).

Desta vez, os astros somaram 58 pontos juntos na partida e mostraram uma ótima sinergia. Stephen Curry foi o principal destaque ofensivo dos Warriors, com 38 pontos, seis rebotes e quatro assistências. Por sua vez, Jimmy Butler brilhou nos dois lados da quadra, registrando 20 pontos, nove rebotes, seis assistências e quatro roubos de bola. Já o brasileiro Gui Santos teve uma atuação discreta, ficando zerado nos seis minutos em que esteve em quadra.

Pelo lado dos Bucks, Damian Lillard foi o grande destaque da equipe. O armador foi o cestinha do jogoao lado de Curry, com 38 pontos, além de pegar cinco rebotes e dar sete assistências. Vale destacar que Giannis Antetokounmpo não foi relacionado para a partida, pois se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda. O problema físico do grego, inclusive, também lhe tirou do All-Star Game da NBA.