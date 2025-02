Corinthians vence Paulistano e mantém boa fase no NBB

Já são seis vitórias do Corinthians nos últimos sete jogos pelo NBB 2024/2025. Nesta terça-feira (11), o Timão triunfou 'na sua segunda casa', no Ginásio Professor Hugo Ramos, sobre o Paulistano por 74 a 65. Este é o melhor recorte de vitórias do Alvinegro em toda a temporada.

O bom momento deixa o Corinthians na 11ª colocação da classificação da temporada regular do NBB, com 12 triunfos e 12 derrotas. Por outro lado, o revés esfriou a sequência de cinco vitórias consecutivas do rival da capital. Com isso, o Paulistano aparece no 8º lugar com 12 triunfos e 11 derrotas.

O estadunidense Melvin Johnson foi o principal pontuador do Corinthians na partida, registrando 17 pontos. Já Elinho se destacou nos dois lados da quadra, anotando 14 pontos, seis rebotes e cinco assistências. Por outro lado, Brunão foi o grande nome do Paulistano no confronto, anotando um duplo-duplo de 15 pontos e 13 rebotes.