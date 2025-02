Shanghai subutiliza Kamilla, mas consegue vitória na WCBA

O Shanghai Swordfish chegou a 19 vitórias na WCBA, a Liga Chinesa de basquete feminino. Nesta segunda-feira (10), o clube da pivô brasileira Kamilla Cardoso derrotou o Shanxi Xing Rui, vice-líder da competição, por 90 a 82. Com o resultado, Shanghai agora tem 19 triunfo em 29 partidas e está na quarta colocação da WCBA.

A partida começou equilibrada, com as duas equipes se alternando na liderança do placar. Assim, o jogo chegou ao intervalo com um empate por 47 a 47. A partir do terceiro quarto, Shanghai conseguiu abrir uma vantagem que manteve até o final, assegurando a vitória por oito pontos de diferença.

Kamilla Cardoso ficou em quadra por 24 minutos, saindo no terceiro quarto após estourar o limite de faltas pessoais. A brasileira conseguiu seis rebotes na partida, mas foi mal aproveitada no ataque, mesmo em lances onde estava bem posicionada no garrafão. Ela teve apenas um arremesso na partida, que viraram dois pontos para Shanghai.