Minas vence Biguá e fecha a fase de grupos da BCLA invicto

Seis partidas e seis vitórias! Esta é a campanha do Minas Tênis Clube na fase de grupos da Champions League Américas de basquete masculino. Nesta segunda-feira (10), a equipe mineira venceu em casa o Club Biguá, do Uruguai, por 81 a 77 e fechou a fase de grupos da competição com 100% de aproveitamento.

Cestinha do Minas e da partida, Yuri Elias foi o grande destaque na vitória. O ala brasileiro anotou 21 pontos (com 77,78% de aproveitamento nos arremessos), além de pegar quatro rebotes e dar três assistências. Alexandre Paranhos foi outro jogador importante do clube mineiro no jogo, registrando um duplo-duplo de 11 pontos e 11 rebotes. Pelo lado do Club Biguá, o brasileiro Vinicius Pastor se destacou com 16 pontos e quatro rebotes.

Líder do grupo C, o Minas terá a vantagem de mando de quadra para a fase de quartas de final da Champions League Américas de Basquete. O clube brasileiro enfrentará o Instituto Atletico Central Cordoba, da Argentina na próxima fase.