Flamengo se recupera na BCLA e atropela Toros de Chiriquí

Após ter sofrido a primeira derrota na Champions League Américas de basquete, no domingo (9), o Flamengo se recuperou na competição e fechou a fase de grupos com uma vitória esmagadora sobre o Toros de Chiriquí, do Panamá. A partida desta segunda-feira (10) aconteceu novamente no Ginásio Hector Etchart, na Argentina, e teve triunfo rubro-negra pelo placar de 110 a 65.

Com cinco vitórias e apenas uma derrota, o Flamengo terminou a primeira fase com a liderança do Grupo B. O Boca Juniors, que venceu os cariocas no último jogo, ainda tem uma partida por fazer amanhã contra o Toros de Chiriquí, mas não poderá ultrapassar o Rubro-Negro. Com isso, a equipe brasileira terá a vantagem de mando de quadra para a fase de quartas de final da Champions League Américas. O Flamengo enfrentará o Paisas Basketball Club, da Colômbia, que ficou na segunda posição do Grupo A.

Assim como na partida anteiror, o treinador Gustavo de Conti polpou Alexey Borges devido a um desconforto na posterior da coxa. Quem aproveitou bem o espaço no time titular foi Franco

Balbi, que anotou um duplo-duplo de 10 pontos e 11 assistências, além de pegar quatro rebotes. Já Jordan Williams, que saiu do banco, foi o cestinha da partida com 19 pontos, além de ter pego oito rebotes.