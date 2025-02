Anthony Davis desfalcará Mavericks com lesão no abdutor

Um dos protragonistas da polêmica troca entre Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks, que levou Luka Doncic ao time da Califórnia, Anthony Davis pode ficar algumas semanas de molho após lesão que sofreu na sua estreia pelos Mavs. O pivô lesionou o músculo abdutor da perna esquerda, segundo Shams Charania, da ESPN, e confirmada por outros veículos da imprensa norte-americana.

A nova estrela dos Dallas Mavericks chegou ao time após a controversa troca da equipe que cedeu Luka Doncic ao Los Angeles Lakers. Davis chegou ao Texas com uma lesão no abdomen que adiou a sua estreia pelos Mavs em duas partidas. No último sábado (8), ele conseguiu jogar diante do Houston Rockets e fazia uma boa partida antes da lesão, com 26 pontos, 16 rebotes, sete assistências e três tocos após 31 minutos em quadra.

Anthony Davis sofreu a lesão em um lance sem contato no final do terceiro quarto, quando tentou se aproximar de um atleta que penetrava o garrafão dos Mavericks com a bola. No meio da jogada, Davis colocou a mão na coxa e se jogou ao chão. Ele saiu da quadra, direto para o vestiário.