Flamengo sofre 1ª derrota na BCLA ao ser dominado pelo Boca

A PARTIDA

Os argentinos fecharam o primeiro quarto vencendo por 24 a 17 e seguiram superiores nos dois lados da quadra. A defesa rubro-negra encontrou dificuldades para conter o ataque adversário, enquanto os erros ofensivos impediram qualquer reação. No segundo e terceiro quartos, o Boca ampliou ainda mais a diferença, chegando a abrir 40 pontos.

Apenas no último período, com os argentinos reduzindo o ritmo e utilizando seus reservas, o Flamengo conseguiu diminuir a desvantagem, vencendo o quarto por 27 a 12. No entanto, o estrago já estava feito e a equipe brasileira sofreu sua primeira derrota na competição.

Destaque do Flamengo na partida, Gui Deodato anotou 22 pontos, incluindo cinco cestas de três. Pelo lado do Boca Juniors, a força coletiva prevaleceu, com quatro jogadores ultrapassando a marca dos 10 pontos: Franco Giorgetti e Jose Vildoza (15 pontos cada) e Santiago Scala e Andres Ibarguen (14 pontos cada).

AGENDA

Apesar do revés, o Flamengo segue na liderança do Grupo B, com nove pontos, um a mais que o próprio Boca Juniors. Por fim, o time carioca volta à quadra nesta segunda-feira (10), às 21h20, também em Buenos Aires. O Flamengo enfrenta o Toros de Chiriquí, do Panamá, encerrando sua participação na fase de grupos antes do início do mata-mata.