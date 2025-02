Trae Young lidera “esquadrão duplo-duplo” e Hawks vence Bucks de virada

Outras duas ocasiões aconteceram em 1961, com Los Angeles Lakers e Philadelphia 76ers.

Dyson Daniel anotou 15 pontos e 10 assistências, enquanto Onyeka Okongwu fez 14 pontos e pegou 12 rebote. Os alas Mo Gueye e Vit Krejci fizeram, respectivamente, 15 e 11 pontos, além de pegarem 12 e 11 rebotes.

Com a vitória em confronto direto válido pela Conferência Leste, o Hawks chega a 24 vitórias, permanecendo na nona colocação, mas se aproximando do sexto lugar, hoje pertencente ao Miami Heat, com uma vitória mais que o time de Atlanta. Já o Bucks segue na quinta colocação, com 27 vitórias em 50 jogos, com uma sequência de cinco derrotas nos últimos seis jogos.