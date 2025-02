Sem Lebron e ainda sem Doncic, Lakers vence com protagonismo de Reaves

Ainda nos desdobramentos da grande troca da temporada, o Lakers recebeu o Indiana Pacers com a expectativa de uma possível estreia de Luka Doncic - não concretizada. Se não bastasse não contar com Luka, o time de Los Angeles também não contou com Lebron, que fez 42 pontos na madrugada de ontem (7).

Mesmo assim, brilhou a estrela do jovem Austin Reaves, que levou o time da casa à vitória por 124 a 117, alçando a quinta vitória consecutiva da equipe nesta temporada. Com 45 pontos, 7 rebotes e 7 assistências, o armador conseguiu sua maior pontuação na carreira até então, assumindo o protagonismo do time na ausência das estrelas.

O embalado Lakers parece ter um cenário cada vez mais favorável. Hoje, na Conferência Oeste, assumiu a quarta colocação, ultrapassando o Houston Rockets e se mantendo na caça do Denver Nuggets. Já o Pacers continua na quarta colocação do Leste, com uma distância considerável para o Knicks, que é o terceiro.