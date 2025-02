Pinheiros, União Corinthians e Bauru vencem noite de NBB

Já o São Paulo coleciona a sétima derrota seguida no NBB, time que tinha 10 vitórias e 6 derrotas, agora tem o mesmo número de triunfos, mas com 13 partidas perdidas.

Em Santa Cruz do Sul, deu União Corinthians contra o novo lanterna Botafogo, por 90 a 77. André e o uruguaio Lanaras guiaram os gaúchos para a segunda vitória consecutiva, mantendo a equipe a uma vitória de distância do terceiro colocado Brasília. Ao todo, são 14 vitórias em 23 partidas na equilibrada primeira fase.

O Botafogo, por sua vez conheceu sua 18ª derrota, reassumindo a última colocação que vem dividindo e trocando com o Fortaleza.

Para fechar a noite, o Bauru Basket venceu o Mogi das Cruzes, no Ginásio Prof. Hugo Ramos, fora de casa, para também engatar segunda vitória consecutiva. Com 80 a 62 no placar, o Dragão chegou a 13 vitórias e um aproveitamento de 56,5%, assumindo a sexta colocação. O Mogi é o 14º, com 9 vitórias em 24 jogos.