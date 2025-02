Minas vence atual campeão e Brasil segue sem perder na BCLA

Superior durante toda a partida, donos da casa venceram três dos quatro períodos disputados. No primeiro, Minas abriu 27 a 20, sendo ainda mais dominante no segundo quarto, quando fez mais 21 pontos, contra apenas 10 dos argentinos. No segundo tempo, o Quimsa até "venceu" terceiro período, por 19 a 18, diminuindo um ponto da vantagem brasileira, mas o vice-campeão da Copa Super 8 fez uma parcial de 20 a 15 para fechar o jogo.

Outros brasileiros

Ontem, o Franca venceu o Instituto de Cordoba por 83 a 68 e fechou a primeira fase com seis vitórias em seis partidas pelo Grupo D. Já o Flamengo, estreia amanhã em última janela do Grupo B, que acontece na Argentina, em Buenos Aires. Os cariocas enfrentam o Boca Juniors com a primeira colocação já garantida, e encerram grupo pegando o Toros del Chiriqui.