Brasília espanta má sequência vencendo lanterna fora de casa

O time da capital do Ceará retoma a lanterna da competição, que recentemente esteve nas mãos do Botafogo. Embora tenha vencido alguns jogos no período, o Fortaleza perdeu 7 dos últimos 10 confrontos pelo Novo Basquete Brasil. Como se classificam 16 dos 18 times para os Playoffs, a equipe ainda se encontra a uma posição da primeira vaga na zona de classificação, hoje ocupada pelo Caxias do Sul.

A sequência do Basquete Cearense não é nada fácil, já que encara os dois líderes nas duas próximas partidas. Na quinta-feira que vem (13), pega o Flamengo no Rio de Janeiro, e no dia 28, duas semanas depois, recebe o Minas em casa.

Próximos jogos

O Brasília encara o Caxias do Sul na próxima quarta-feira (12) e encara o União Corinthians, em confronto direto, dois dias depois, na sexta-feira. Assim como o duelo seguinte, contra o Pinheiros, o mando é da equipe na Arena BRB Nilson Nelson.