Times gaúchos levam a melhor contra cariocas em noite de NBB

O time carioca volta à quadra no sábado, contra o União Corinthians, também no Rio Grande do Sul, enquanto o Caxias tem seis dias de descanso até enfrentar o Brasília.

União Corinthians vence e assume G4

Por falar em União Corinthians, a equipe de Santa Cruz do Sul venceu o Vasco da Gama por 84 a 71, chegando a 13 vitórias em 22 partidas. Com um jogo a mais, a equipe ultrapassa o Sesi Franca e assume a quarta colocação da primeira fase, atrás do Brasília (que tem um jogo e uma vitória a mais).

Em primeira partida após a derrota para o time do Distrito Federal nas quartas da Copa Super 8, os gaúchos mantiveram a boa sequência defendida na liga nacional. Mesmo que duas vitórias separem o União Corinthians do 12º colocado (que curiosamente é o Corinthians), o time vem se mantendo no topo do bolo das equipes com números parecidos, e hoje sobrou nos períodos finais.

O Vasco por sua vez perdeu mais uma, que faz com que o time que chegou a se classificar para o Super 8 caia para a 11ª posição da tabela.